موعد مباراة آرسنال ولانس الفرنسي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يتقابل فريق آرسنال أمام نظيره لانس الفرنسي، مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مبارة أرسنال ولانس في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة آرسنال ولانس بدوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية، فيما تذاع عبر قناة beIN Sports 2.

ويعتلي فريق الكرة الأول بنادي أرسنال جدول ترتيب المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط محصلة الفوز في 3 مباريات والخسارة في لقاء 1 وتسجيل 6 أهداف وتلقى 3 أهداف.

وعلى الجانب الأخر، يقع فريق لانس الفرنسي في المركز الثالث برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف، خلف فريق ايندهوفن الوصيف بنفس الرصيد من النقاط، فيما يتذيل إشبيلية الترتيب برصيد نقطتين فقط من 4 نقاط.