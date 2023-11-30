أدعية للأطفال بالشفاء ونصائح للاستجابة

الدعاء للأطفال بالشفاء هو من أحب الأعمال إلى الله تعالى، وهو من أسباب الشفاء، فالله تعالى قريب مجيب، وهو يحب أن يسمع دعاء عباده، ويجيب دعواتهم إذا كانوا مخلصين له، راجين منه الإجابة، لذلك يجب على المسلم أن يتوجه إلى الله تعالى بالدعاء، مخلصًا النية له، راجيًا منه أن يشفي أطفاله، وأن يلبسهم ثوب الصحة والعافية.

أدعية للأطفال بالشفاء:

"اللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تشفي أطفالنا من كل مرض، وأن تلبسهم ثوب الصحة والعافية، وأن ترفع عنهم كل ألم وحزن، وأن تجعلهم من أسعد الناس، اللهم إنا نسألك أن تحفظهم من كل شر، وأن تحميهم من كل مكروه، اللهم اجعلهم من عبادك الصالحين، ومن الدعاة المخلصين، اللهم اجعلهم ذخرًا لنا في الدنيا والآخرة، اللهم آمين".

كلمات مستحبة عند الدعاء:

التوجه إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا، وذلك لنيل القرب منه، وزيادة الإجابة لدعائه.

ذكر صفات الله تعالى التي تتعلق بالشفاء، مثل: الرأفة والرحمة، وسعة الرحمة، والقدرة على الشفاء.

طلب الشفاء للأطفال، وطلب لباس الصحة والعافية لهم.

الدعاء لهم بالسعادة والفرح، والحفظ من كل شر.

الدعاء لهم بالصلاح والهداية.

نصائح للدعاء للأطفال بالشفاء.

نصائح عند الدعاء للأطفال بالشفاء:

الحرص على الإخلاص لله تعالى في الدعاء، والابتعاد عن الرياء والسمعة.

الدعاء بقلب خاشع متضرع، راجيًا من الله تعالى أن يستجيب لدعائه.

الدعاء للأطفال بأسماء الله الحسنى وصفاته العلا، وذلك لنيل القرب منه، وزيادة الإجابة لدعائه.

الدعاء للأطفال بالصلاح والهداية، حتى يكبروا على طاعة الله تعالى.

عدم اليأس من الشفاء، فالله تعالى هو الشافي المعافي، ولا شفاء إلا من عنده.