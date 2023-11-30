موعد المؤتمر الصحفي لـ "باتشيكو" بموريتانيا غدًا

تحدد غدا الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2023 موعدًا لـ المؤتمر الصحفي للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز قبل المواجهة المرتقبة أمام نواذيبو بالجولة الثانية بدور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة بيراميدز ونواذيبو



ويتقابل فريق بيراميدز نظيره نواذيبو في السادسة مساء يوم السبت المقبل على استاد نواكشوط شيخا بويدي في العاصمة الموريتانية ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا، عبر قناة بي ان سبورتس.

ووصلت بعثة نادي بيراميدز إلى العاصمة الموريتانية لخوض مباراة نواذيبو في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

قائمة بيراميدز لرحلتي موريتانيا وجنوب أفريقيا

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

في خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - علي جبر - محمد حمدي - محمد الشيبي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد سامي

في خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - رمضان صبحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - يوسف أسامة - مصطفى فتحي

في خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي