عاجل
مدبولي: نستهدف زيادة المشروعات بين مصر ودول البريكس لـ 235 مشروعا ونشاطا مؤرخ فرنسي: لا يمكن القضاء على الفلسطينيين والدولتين الحل الوحيد
الخميس 30 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

خاص.. حقيقة تخفيض عقد رمضان صبحي في بيراميدز

رمضان صبحي لاعب بيراميدز
رمضان صبحي لاعب بيراميدز

كشف مصدر مُقرب من رمضان صبحي حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية حول رغبة اللاعب في الرحيل من بيراميدز والإنتقال لصفوف الزمالك.

txt

باتشيكو يعلن قائمة بيراميدز لرحلتي موريتانيا وجنوب أفريقيا

وأكد المصدر في تصريحات خاصة ان ما تردد عن تهديد رمضان صبحي بالإنتقال لبيراميدز غير صحيح على الإطلاق، مشيراً إلى أن هدف اللاعب هو خوض تجربة الإحتراف مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن اللاعب ينتظر وصول عرض مناسب له ولنادي بيراميدز سواء عرض أوروبي أو خليجي.

وأضاف أن اللاعب يتبقى له موسم ونصف في عقده مع نادي بيراميدز، ولم تتم مناقشة أي أمور تتعلق بتخفيض قيمة هذا العقد خلال الفترة المقبلة سواء بالنسبة لرمضان صبحي أو باقي لاعبي الفريق.

وأكمل أن الحديث عن وجود نية لتخفيض عقود اللاعبين لم يتم مناقشته بأي شكل من الأشكال خلال الفترة الماضية.

 

الجريدة الورقية