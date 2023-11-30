خاص.. حقيقة تخفيض عقد رمضان صبحي في بيراميدز

كشف مصدر مُقرب من رمضان صبحي حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية حول رغبة اللاعب في الرحيل من بيراميدز والإنتقال لصفوف الزمالك.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة ان ما تردد عن تهديد رمضان صبحي بالإنتقال لبيراميدز غير صحيح على الإطلاق، مشيراً إلى أن هدف اللاعب هو خوض تجربة الإحتراف مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن اللاعب ينتظر وصول عرض مناسب له ولنادي بيراميدز سواء عرض أوروبي أو خليجي.

وأضاف أن اللاعب يتبقى له موسم ونصف في عقده مع نادي بيراميدز، ولم تتم مناقشة أي أمور تتعلق بتخفيض قيمة هذا العقد خلال الفترة المقبلة سواء بالنسبة لرمضان صبحي أو باقي لاعبي الفريق.

وأكمل أن الحديث عن وجود نية لتخفيض عقود اللاعبين لم يتم مناقشته بأي شكل من الأشكال خلال الفترة الماضية.