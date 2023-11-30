تفشي الالتهاب الرئوي بين الأطفال في الصين .. والصحة العالمية تطالبها بالشفافية

طالبت منظمة الصحة العالمية من الصين الكشف عما لديها من معلومات بشأن تفشي الالتهاب الرئوي بين الأطفال بالأراضي الصينية.

تفشي الالتهاب الرئوي بين الأطفال في الصين

وقالت الدكتورة ماريا فان كيرخوف، عالمة الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، إن الوكالة "تتابع الوضع مع الصين" مع استمرار اكتظاظ المستشفيات في جميع أنحاء البلاد.

تفشي الالتهاب الرئوي بين الأطفال في الصين

وأوصت الصين، مرة أخرى، مواطنيها بارتداء أقنعة الوجه والتباعد الاجتماعي في الدولة السرية في صدى مخيف للأيام الأولى لفيروس كوفيد 19.

تتصارع البلاد مع ارتفاع حاد في الالتهاب الرئوي، الذي يطلق عليه اسم "متلازمة الرئة البيضاء" بسبب الطريقة التي يظهر بها تلف الرئة في عمليات المسح، بين الأطفال، وهو ما يُعزى إلى ازدياد أمراض الجهاز التنفسي.

وكانت الصين شهدت واحدة من أكثر عمليات الإغلاق وحشية وأطولها من أي دولة في العالم خلال تفشي كورونا، والتي تقول منظمة الصحة العالمية إنها سلبت الأطفال مناعة حيوية ضد الأمراض الموسمية.

وقالت الدكتورة فان كيرخوف للمؤتمر اليوم: "نعم، نحن نشهد زيادة في حالات التهابات الجهاز التنفسي في جميع أنحاء العالم، وأضافت: "نحن على أعتاب الخريف أشهر الشتاء، لذلك نتوقع أن نرى ارتفاعات في التهابات الجهاز التنفسي".

وأوضحت: "نحن نتابع الأمر مع الصين.. إنهم يشهدون زيادة بسبب عدد من الإصابات المختلفة، وفيما يتعلق بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة، فإننا ننظر إلى العبء الواقع على أنظمة الرعاية الصحية وننظر إلى قدرات الأنظمة في مجال الرعاية الصحية."

واتخذت منظمة الصحة العالمية خطوة غير عادية لدعوة الصين علنًا إلى التحلي بالشفافية بشأن تفشي المرض، وهو ما يعتقد الكثيرون أنه يرجع إلى سوء تعاملها مع كوفيد عندما اتُهمت بحجب المعلومات المهمة حول المرض في المراحل المبكرة.

يأتي ذلك بعد أن حث المتحدث باسم وزارة الصحة الصينية مي فنغ مواطنيه على مراجعة ارتداء أقنعة الوجه والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وقال في مؤتمر صحفي يوم الأحد: "ينبغي بذل الجهود لزيادة فتح العيادات ومناطق العلاج ذات الصلة، وتمديد ساعات الخدمة وزيادة كميات الأدوية بالسوق".

تشير التقارير إلى أن مستشفيات الأطفال الكبرى تسجل 7000 حالة دخول يوميًا في بعض مناطق بكين.