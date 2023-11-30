أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل 83.58 دولار للبرميل

واصلت أسعار النفط الارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس 30-11-2023، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 83.58 دولار للبرميل، قبل اجتماع مجموعة "أوبك بلس"، الذي تناقش خلاله استراتيجية إنتاج الذهب الأسود.

وبلغ ارتفاع العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" 0.63% ليصل إلى 78.35 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" 0.58% إلى 83.58 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وكانت عقود الخام الأمريكي قد سجلت يوم أمس ارتفاعا بنحو 2% محققة 77.86 دولار للبرميل، بينما صعدت عقود "برنت" التداولات 1.75% لتستقر عند 83.10 دولار للبرميل.

وتنتظر أسواق الطاقة اجتماع "أوبك بلس" في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بتمديد المجموعة سياسة إنتاج النفط الحالية.

ومن المقرر أن يعقد أعضاء أوبك+ اجتماعا بشأن السياسة اليوم الخميس. وقالت مصادر لرويترز إن وزراء من أوبك+ سيعقدون اجتماعات اليوم لمناقشة خفض إضافي في إنتاج النفط العام المقبل من أجل دعم السوق.

ولم يتم تحديد حجم الخفض الإضافي بعد، لكن مصدرين قالا إنه يتراوح بين مليون ومليوني برميل يوميا، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال يب جون رونغ استراتيجي السوق في آي.جي "العد التنازلي لاجتماع أوبك+ القادم جار الآن، وكان هذا هو التركيز الرئيسي لأسعار النفط".

وأظهر مسح رسمي اليوم انكماش نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر وبوتيرة أسرع من المتوقع، مما يشير إلى الحاجة لمزيد من إجراءات دعم السياسات للمساعدة في دفع النمو الاقتصادي في أكبر مستورد للنفط في العالم.

كما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء، زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير الأسبوع الماضي، مما يشير إلى ضعف الطلب. وأظهرت البيانات أن مخزونات البنزين ارتفعت أيضا أكثر من المتوقع.

وقال محللون من آي.إن.جي "تجاهلت السوق ما كان بمثابة تقرير مخزون مائل للانخفاض نسبيا من إدارة معلومات الطاقة"، مضيفين أن كل الأنظار تتجه نحو اجتماع أوبك+.

وذكر المحللون "مما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن الاجتماع أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت المجموعة قادرة على حل الخلاف حول أهداف إنتاج أنغولا ونيجيريا للعام المقبل".

وقال مسؤولون لرويترز إن البلدين العضوين في أوبك+، أنغولا ونيجيريا، يسعيان إلى زيادة إنتاج النفط.