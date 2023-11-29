أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل 82.01 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، ارتفاع خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29-11-2023، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 82.01 دولار للبرميل، فيما بلغ سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي نحو 76.86 دولار للبرميل.

وبلغ ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا ما يعادل 0.4% إلى 82.01 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتا ما يعادل 0.6% إلى 76.86 دولار للبرميل، إثر عاصفة في منطقة البحر الأسود التي تسببت في تعطيل صادرات كازاخستان وروسيا من الخام، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون قرارا حاسما من تحالف أوبك+ يتعلق بتخفيضات الإنتاج أو زيادتها.

وتسببت العاصفة الشديدة التي ضربت منطقة البحر الأسود في تعطيل أكثر من مليوني برميل يوميًا من صادرات النفط من كازاخستان وروسيا.

ومن المقرر أن تعقد أوبك+ اجتماعًا وزاريًّا عبر الإنترنت غدا الخميس لمناقشة أهداف الإنتاج لعام 2024، بعد تأجيله من 26 نوفمبر.

وارتفع الخامان القياسيان نحو اثنين بالمئة أمس الثلاثاء بفضل احتمال تمديد تحالف أوبك+، الذي يتألف من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، تخفيضات الإمدادات أو زيادتها، فضلا عن المخاوف بشأن إنتاج النفط في كازاخستان وضعف الدولار.

وعطلت عاصفة شديدة في منطقة البحر الأسود ما يصل إلى مليوني برميل يوميا من صادرات النفط من كازاخستان وروسيا، وفقا لمسؤولين حكوميين وبيانات ملاحية.

وقالت وزارة الطاقة في كازاخستان إن أكبر حقول النفط في البلاد خفضت إنتاج النفط اليومي 56 بالمئة اعتبارا من 27 نوفمبر.

ومن المقرر أن تعقد أوبك+ اجتماعا وزاريا عبر الإنترنت غدا الخميس لمناقشة أهداف الإنتاج لعام 2024، بعد تأجيله من 26 نوفمبر.

وقالت أربعة مصادر في أوبك+ إن المحادثات ستكون صعبة ومن الممكن تمديد الاتفاق السابق بدلا من تخفيضات أكبر في الإنتاج.

ولقي النفط دعما أيضا من ضعف الدولار وانخفاض مخزونات الخام الأميركية.

فقد تراجع الدولار قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر مقابل العملات الرئيسية الأخرى الأربعاء، مع تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل.