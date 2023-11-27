عاجل
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروع "حياة كريمة" وسداد مستحقات المقاولين عاجل.. إسرائيل وحماس توافقان على تمديد الهدنة في غزة
الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

تراجع أسعار النفط للجلسة الرابعة مع ترقب اجتماع "أوبك+"

النفط
النفط

تراجعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين 27 نوفمبر، اذ نزل خام برنت عند مستوى 80 دولاراً للبرميل، وذلك للجلسة الرابعة على التوالي، مع ترقب المستثمرين لاجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك+ هذا الأسبوع للاتفاق على حجم تخفيضات الإنتاج في 2024.

 

أسعار النفط

 

وبحلول الساعة 07:37 بتوقيت غرينتش انخفضت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت بما يصل الى نحو 43 سنتا أو بنسبة انخفاض تعادل نسبتها نحو 0.53% ليصل إلى مستوى سعر 80.15 دولار للبرميل. 

 

ونزلت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بما يصل الى نحو 47 سنتا أو بنسبة هبوط تعادل نسبتها نحو 0.62% ليصل إلى مستوى سعر 75.07 دولار للبرميل.

 

وارتفع كلا الخامان خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على نحو طفيف في الأسبوع الماضي، وهو أول أسبوع يسجلان فيه مكاسب منذ خمسة أسابيع، بدعم من توقعات بأن السعودية وروسيا قد تمددان خفض الإمدادات حتى 2024، فيما قد تناقش أوبك+ خطط تطبيق المزيد من التخفيضات.

 

txt

أسعار النفط تهوي 4% مع تأجيل اجتماع "أوبك+"

txt

"أوبك+" تبحث زيادة خفض إنتاج النفط في اجتماعها المقبل

 

منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)

 

أوبك

 

وهوت الأسعار في الشرق الأوسط في الأسبوع الماضي بعد أن أرجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ومنهم روسيا، أو المجموعة المعروفة باسم اوبك+ اجتماعا وزاريا حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني لحل الخلافات بخصوص أهداف الإنتاج للمنتجين في إفريقيا.

 

ومنذ ذلك الحين تتحرك المجموعة من أجل التوصل لتوافق، حسبما ذكرت مصادر بالمجموعة يوم الجمعة، بحسب موقع الاسواق العربية.

 

وقال محللون في "آي.إن.جي" إن معنويات السوق لا تزال سلبية في ظل الخلاف داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك+ حول حصص الإنتاج على الرغم من توقعات بأن تواصل السعودية تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار مليون برميل يوميا حتى العام المقبل.

 

وذكرت وكالة الطاقة الدولية أنها تتوقع زيادة طفيفة في المعروض في أسواق النفط العالمية في 2024 حتى لو واصلت الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك+ تخفيضات الإنتاج حتى العام المقبل.

 

واستقرت أسعار النفط أيضا بعد انحسار التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط في أعقاب التوصل لاتفاق هدنة في غزة وتبادل رهائن ومسجونين فلسطينيين. 

 

مواد متعلقة

أسعار النفط تسجل أول مكاسب أسبوعية

أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل 81.48 دولار للبرميل

أسعار النفط تهوي 4% مع تأجيل اجتماع "أوبك+"

تراجع غالبية الأسهم الخليجية الرئيسية مع انخفاض أسعار النفط

أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل 81.12 دولار للبرميل

أسعار النفط تواصل الانخفاض وبرنت يسجل 77.55 دولار للبرميل
الجريدة الورقية