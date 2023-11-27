تراجع أسعار النفط للجلسة الرابعة مع ترقب اجتماع "أوبك+"

تراجعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين 27 نوفمبر، اذ نزل خام برنت عند مستوى 80 دولاراً للبرميل، وذلك للجلسة الرابعة على التوالي، مع ترقب المستثمرين لاجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك+ هذا الأسبوع للاتفاق على حجم تخفيضات الإنتاج في 2024.

أسعار النفط

وبحلول الساعة 07:37 بتوقيت غرينتش انخفضت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت بما يصل الى نحو 43 سنتا أو بنسبة انخفاض تعادل نسبتها نحو 0.53% ليصل إلى مستوى سعر 80.15 دولار للبرميل.

ونزلت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بما يصل الى نحو 47 سنتا أو بنسبة هبوط تعادل نسبتها نحو 0.62% ليصل إلى مستوى سعر 75.07 دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامان خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على نحو طفيف في الأسبوع الماضي، وهو أول أسبوع يسجلان فيه مكاسب منذ خمسة أسابيع، بدعم من توقعات بأن السعودية وروسيا قد تمددان خفض الإمدادات حتى 2024، فيما قد تناقش أوبك+ خطط تطبيق المزيد من التخفيضات.

منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)

أوبك

وهوت الأسعار في الشرق الأوسط في الأسبوع الماضي بعد أن أرجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ومنهم روسيا، أو المجموعة المعروفة باسم اوبك+ اجتماعا وزاريا حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني لحل الخلافات بخصوص أهداف الإنتاج للمنتجين في إفريقيا.

ومنذ ذلك الحين تتحرك المجموعة من أجل التوصل لتوافق، حسبما ذكرت مصادر بالمجموعة يوم الجمعة، بحسب موقع الاسواق العربية.

وقال محللون في "آي.إن.جي" إن معنويات السوق لا تزال سلبية في ظل الخلاف داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك+ حول حصص الإنتاج على الرغم من توقعات بأن تواصل السعودية تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار مليون برميل يوميا حتى العام المقبل.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية أنها تتوقع زيادة طفيفة في المعروض في أسواق النفط العالمية في 2024 حتى لو واصلت الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك+ تخفيضات الإنتاج حتى العام المقبل.

واستقرت أسعار النفط أيضا بعد انحسار التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط في أعقاب التوصل لاتفاق هدنة في غزة وتبادل رهائن ومسجونين فلسطينيين.