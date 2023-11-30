انعقاد برنامج البناء الثقافي للمجموعة الثالثة لأئمة وواعظات البحيرة

أقامت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم فعاليات برنامج البناء الثقافي للمجموعة الثالثة من أئمة وواعظات أوقاف البحيرة اليوم الخميس الموافق 30/ 11/ 2023م، من مسجد ابن النفيس بالرحمانية.

جاء ذلك بحضور الشيخ حامد خليفه عيسوي مدير الدعوة، والأستاذ الدكتور حسن محمد عبده الشريف أستاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بإيتاي البارود جامعة الأزهر الشريف، والشيخ بسيوني القطري مدير الإدارة، والشيخ جودة السيد جاويش المنسق الإعلامي بالمديرية، وقيادات الدعوة بالمديرية، وخلال اللقاء تم زيارة شركة مياه الشرب بالرحمانية.

وقد أكد الأستاذ الدكتور حسن محمد عبده الشريف أستاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بإيتاي البارود جامعة الأزهر الشريف على قيم المشاركة الإيجابية وأهمية الأمل والتفاؤل والدعوة للصبر والاعتصام وحب الوطن، وأن العمل الإيجابي من قواعد التربية والتي تعد أحد أركان بناء الأسرة، وأن الإسلام نهى عن العمل السلبي وحث على أن يكون الإنسان له دور يُرى، وأن يكون ذا رؤية بناءة وقدرة وعطاء وينتفع الناس منه والمجتمع.

"الصبر على البلاء".. الأوقاف تختتم فعاليات الأسبوع الثقافي بالمحافظات

اختتمت وزارة الأوقاف المصرية، فعاليات الأسبوع الثقافي في ‏سبع محافظات الثلاثاء ٢٨ نوفمبر بعد صلاة العشاء مباشرة، حيث تناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: "الصبر على البلاء"، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وقد أكد العلماء أن الصبر من أهم سمات المؤمن وجزاؤه كبير عند الله سبحانه، يقول النبي (صلى الله عليه وسلم): "عَجَبًا لأَمْرِ المُؤْمِنِ، إنَّ أمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وليسَ ذاكَ لأَحَدٍ إلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إنْ أصابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكانَ خَيْرًا له، وإنْ أصابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكانَ خَيْرًا له"، ومن ثمرات الصبر: أنه من أهم أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة، يقول (سبحانه وتعالى): "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" لم يقل تفلحون في الآخرة فقط، وإنما "تُفْلِحُونَ" على الإطلاق، في شئون دينكم، وفي شئون دنياكم، في أولاكم، وفي أخراكم.

أماكن إقامة الأسبوع الثقافي

جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية:

ففي محافظة الجيزة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد علي بن أبي طالب (رضي الله عنه).

وفي محافظة السويس أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الفتح الإسلامي.

وفي محافظة البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المركز الإسلامي.

وفي محافظة الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد التواب الرحيم.

وفي محافظة أسيوط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.

وفي محافظة قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العامر.

وفي محافظة جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الحي القيوم.