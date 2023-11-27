افتتاح دورة اللغة العربية لأئمة الأوقاف بأسيوط

افتتح الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي اليوم دورة اللغة العربية للسادة أئمة الأوقاف بكلية اللغة العربية بأسيوط وذلك فى إطار التعاون المشترك بين جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف ورعاية الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وذلك لرفع كفاءة وتطوير أداء السادة الأئمة وذلك بحضور الدكتور صابر السيد وكيل كلية اللغة العربية للدراسات العليا والدكتور حمادة مصطفى وكيل كلية اللغة العربية لشئون الطلاب والتعليم والشيخ الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط والشيخ أحمد كمال على رئيس قسم الإرشاد الديني بمديرية الأوقاف بأسيوط والدكتور صلاح شحاتة وكيل كلية اللغة العربية الأسبق والدكتور عادل عبده رئيس قسم اللغويات بكلية اللغة العربية بأسيوط والشيخ محمد عبداللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف بأسيوط.

بدأت الفعالية بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ونقل فضيلة الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي تحيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وفضيلة الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي للحضور معربًا عن سعادته ببدء يومه بلقاء العلماء وافتتاح دورة اللغة العربية للعناية بالدعاة والأئمة في مجال اللغة العربية، فاللغة أحد أهم أدوات فهم النصوص الشرعية، التي لا يستغني عنها، كما قدم الشكر لجميع القائمين على الأمر وجهودهم الطيبة، متمنيا لهم دورة ناجحة موفقة.

من جانبه قدم الشيخ الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط شكر وتحيات وزير الأوقاف مختار جمعة لفرع الجامعة للوجه القبلي وكلية اللغة العربية على استضافة تلك الدورة وهي الدورة الخامسة فى مجال اللغة العربية للسادة الأئمة، والثالثة التي تقام فى كلية اللغة العربية بأسيوط، فبدون اللغة لا يمكن ضبط القرآن الكريم ولا الأحاديث النبوية الشريفة ولا فهم النصوص على المراد الصحيح، يأتي ذلك ضمن خطط التطوير المستمر لوزارة الأوقاف؛ لرفع كفاءة وثقافة السادة الأئمة فى كافة المجالات.