وزير الشباب: الوعي الاقتصادي أحد عوامل بناء القوة الناعمة بالجمهورية الجديدة

اختتمت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني " الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية " ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية ،ثاني فعاليات البرنامج القومي للوعي الاقتصادي للشباب ، والذي يحمل شعار « دور الشباب في دعم الإقتصاد المصري » ، بالمدينة الشبابية بأبوقير ، بمشاركة 100 شابًا وشابة من الكوادر الشبابية المميزة ، علي مدار يومين ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة .

في مستهل كلمته، نقل الدكتور محمد غنيم ، مدير عام التعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية ، اهتمام وترحيب الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، بجميع المشاركين في البرنامج ، وتأكيده علي أهمية نشر ثقافة الوعي الاقتصادي ،لانه يُعد أحد العوامل التي تسهم في بناء وتعزيز القوة الناعمة في الجمهورية الجديدة ، حيث يقدم شبابها دورًا كبيرًا نحو دعم برامج الاقتصاد المصري من خلال مشاركتهم في برامج ريادة الأعمال والابتكار وإنشاء وتطوير الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما ساهم في خلق فرص عمل جديدة ، مشيرًا إلي

الشباب لديهم قدرات و مهارات تكنولوجية عالية واستخدام واسع للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وإيجاد حلول جديدة لتحسين العمليات الاقتصادية في مختلف المجالات

كما أشاد بالنجاح الكبير الذي حققه البرنامج، وبالمواضيع والأطروحات التي تم التطرق لها في الجلسات النقاشية التي تضمنها، والتي انعكست بشكل إيجابي على مخرجات دور الشباب في دعم الإقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة في الجمهورية الجديدة التي أصبحت حاضنة عالمية لنموذج مبتكر في تمكين الشباب وتفعيل دورهم ومشاركتهم في العملية التنموية الشاملة ، وذلك تجسيداً لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤمن بقدرات وطاقات الشباب، وتحرص على تعزيز دور فئة الشباب وتأهيلهم لمواجهة كافة التحديات المستقبلية، وتزويدهم بالأدوات والوسائل التي تدعم جهودهم نحو اقتصاد معرفي ومستدام".

وأدار الجلسة النقاشية ، الدكتور محمد الخطيب استاذ مساعد بكلية الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية ، التي جاءت تحت عنوان " الوعي الاقتصادي ودوره في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومكافحة الأزمات الاقتصادية " ، وتحدث حول عدد من المحاور الاستراتيجية المرتبطة بماهية الوعي الاقتصادي وأهمية فهم شباب الجمهورية الجديدة للمفاهيم والمبادئ الأساسية في الاقتصاد وتأثيرها على الحياة اليومية والقرارات الاقتصادية ، والاستقرار الاقتصادي، والأزمات الاقتصادية ، تأثير الوعي الاقتصادي على المجتمع المصري ، ثقافة الوعي الاقتصادي من خلال دور وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية المختلفة نحو تحقيق الوعي الاقتصادي لانه بمثابة ضرورة لاستقرار الأسرة والدولة ونهضة المجتمع ، أثر انتشار الشائعات على الوعي الاقتصادي ، و التضخم والركود التضخمي والأزمات العالمية بعد جائحة كورونا ".

واختتمت الفعاليات بتكريم المشاركين في اللقاء ، بحضور ، الدكتور محمد غنيم ، مدير عام التعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية ، خالد فوزي ، مدير إدارة تأهيل الكوادر الشبابية ، الدكتورة رحاب الزميتي ، مدير إدارة التعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ، اميل اسحق ، مسؤول البرنامج القومي تنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية بالوزارة ، أحمد فؤاد ، مسئول البرنامج بالوزارة .



وأشاد المشاركون في البرنامج علي ماقدمه لهم كتجربة رائدة و محتوى ثري ومفيد يساعدهم على فهم أفضل للقضايا الاقتصادية والمالية، وزيادة وعيهم بأهمية القرارات الاقتصادية ، واتخاذ قرارات مالية أكثر ذكاءً وتحقيق النجاح في حياتنا المهنية والشخصية .

تجدر الإشارة إلي أن البرنامج يستهدف:" علم الاقتصاد والتحكم في الوعي المجتمعي ، مفهوم الوعى الاقتصادي واثره على المجتمع المصري المعاصر ، ثقافة الوعى الاقتصادي من خلال وسائل الاعلام و مواقع التواصل الاجتماعي ، الوعي الاقتصادي ضرورة لاستقرار الاسرة ونهضة المجتمع ، الشباب والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، دور الدولة في التنمية والإصلاح الاقتصادي ، التضخم والأزمة الاقتصادية العالمية بعد جائحة كورونا ) حيث ينفذ داخل مراكز الشباب بــ 7 محافظات هي [ الأسكندرية ؛ القليوبية ؛ بورسعيد ؛ الدقهلية ؛ شمال سيناء ؛ بني سويف ؛ الوادي الجديد ].