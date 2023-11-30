الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

القبض على قائد سيارة ينهي حياة شخصٍ بالقاهرة

ضبط المتهم
ضبط المتهم

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بوفاة (عامل نظافة) متأثراً بإصابته إثر إصطدام سيارة "نقل" مجهولة به "لاذت بالفرار" بدائرة القسم. 

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تاجر مُخدرات يسقط في قبضة الشرطة بسوهاج

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شرطة النقل تضبط 1687 قضية متنوعة


 

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها "مرتكب الواقعة" ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وعلل إنصرافه من مكان الحادث خشية تعدى المواطنين عليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلم في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

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