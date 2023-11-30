تاجر مُخدرات يسقط في قبضة الشرطة بسوهاج

إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.د

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وفي إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية – لهما معلومات جنائية) تخصصا فى الإتجار بالعقاقير والمواد المخدرة وتروجيها على عملائهما، متخذان من دائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهماحال إستقلالهما سيارة بدائرة المركز ، وبحوزتهما ( 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – 20 ألف قرص لعقار "الكبتاجون" – مبلغ مالى) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للأقراص والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(2٫800٫000 جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.