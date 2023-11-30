مصر تسلم رئاسة الدورة الجديدة من مؤتمر المناخ للإمارات

شارك سامح شكري، وزير الخارجية ورئيس مؤتمر كوب 27، في فعاليات افتتاح كوب 28، اليوم الخميس، وسلم رئاسة الدورة الجديدة للإماراتي سلطان الجابر.

وانطلقت اليوم في مدينة إكسبو دبي فعاليات النسخة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، والتي تستمر حتى 12 ديسمبر المقبل.

وسجل COP28، أكبر حدث مناخي على مستوى العالم تستضيفه الإمارات عددا قياسيا لطلبات الحضور في المنطقتين الزرقاء والخضراء تصل إلى 500 ألف مشارك، بواقع أكثر من 97 ألف مشارك في المنطقة الزرقاء و400 ألف في المنطقة الخضراء بمن فيهم وزراء وممثلون من المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والشعوب الأصلية والشباب؛ للإسهام في إعادة صياغة العمل المناخي العالمي، فيما يحضر الحدث أكثر من 180 من رؤساء دول وحكومات من حول العالم، وذلك حسب وكالة الأنباء الإماراتية.