وزير الخارجية يعلن تسليم مصر رئاسة قمة المناخ لدولة الإمارات (فيديو)

أعلن سامح شكري وزير الخارجية، عن تسليم جمهورية مصر العربية رئاسة قمة المناخ لدولة الإمارات العربية ، إلى سلطان أحمد الجابر وفريقه.

حياد الكربون

وأضاف “شكري” خلال كلمته اليوم على هامش افتتاح “كوب 28” بالإمارات، اليوم الخميس، أنه يجب الوصول إلى نسبة 1.2 من حياد الكربون حسب إتفاق باريس، وأنه يجب العمل على ذلك مع الدول النامية.

رئاسة مصر لقمة المناخ

ونوه وزير الخارجية، إلى أنه تم الوصول إلى نتائج إيجابية خلال رئاسة مصر لقمة المناخ "COP27".