الخميس 30 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وزير الخارجية يعلن تسليم مصر رئاسة قمة المناخ لدولة الإمارات (فيديو)

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

أعلن سامح شكري وزير الخارجية، عن تسليم  جمهورية مصر العربية رئاسة قمة المناخ لدولة الإمارات العربية ، إلى سلطان أحمد الجابر وفريقه.

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سامح شكري: نطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

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سامح شكري يحذر من استغلال أوضاع غزة المزرية للتحريض على النزوح

حياد الكربون

وأضاف “شكري” خلال كلمته اليوم على هامش افتتاح “كوب 28” بالإمارات، اليوم الخميس، أنه يجب الوصول إلى نسبة 1.2 من حياد الكربون حسب إتفاق باريس، وأنه يجب العمل على ذلك مع الدول النامية.

رئاسة مصر لقمة المناخ

ونوه وزير الخارجية، إلى أنه تم الوصول إلى نتائج إيجابية خلال رئاسة مصر لقمة المناخ "COP27".

 

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