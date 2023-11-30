الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وزير الخارجية: استمعنا لجميع الأصوات من المؤسسات المالية لتسليط الضوء على التكيف المناخي

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إننا استمعنا إلى جميع الأصوات من المؤسسات المالية لتسليط الضوء على التكيف المناخي.

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السيسي يتوجه للإمارات للمشاركة في قمة المناخ "كوب 28"

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نميرة نجم تبحث في جنيف الهجرة المناخية و مؤتمر كوب 28

وأضاف “شكري” خلال كلمته اليوم في كوب 28 بدولة الإمارات، اليوم الخميس: “توصلنا إلى نتائج إيجابية خلال رئاسة مصر لقمة المناخ ”كوب 27".

وجدير بالذكر أنه يوجد أكثر من 70 ألف مندوب من دول العالم يشاركون في مؤتمر المناخ في الإمارات "COP28"، وسيحاول الوزراء والمسئولون رفيعو المستوى من 198 دولة صياغة اتفاق حول كيفية الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل عاجل من أجل إبقاء درجات الحرارة العالمية عند مستوى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

وأعلنت وزيرة البيئة الدكتورة المنسق والمبعوث الوزاري لمؤتمر المناخ "COP27"، ياسمين فؤاد، مشاركتها في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP28"، حيث تسلم مصر رئاسة مؤتمر المناخ إلى دولة الإمارات، وستحرص على البناء على الزخم المحقق خلال مؤتمر المناخ COP27 والمخرجات والمبادرات الناتجة عنه.

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