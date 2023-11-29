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خبير: الدبلوماسية المصرية غيرت وجهة النظر الأمريكية من دعم إسرائيل لحل الدولتين سامح شكري: نطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

سامح شكري: نطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

 

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، يوم الأربعاء، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في إطار جهود مصر واللجنة الوزارية العربية-الإسلامية لوقف الحرب على غزة.

احتواء الأزمة
أعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم للدور الذي يضطلع به الأمين العام للأمم المتحدة في احتواء الأزمة ووقف نزيف الدماء، كما أثنوا على موقفه الداعي إلى إعادة إحياء عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

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وزير الخارجية وأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية يلتقون بالسكرتير العام للأمم المتحدة

واستعرض الوزراء المواقف الجامعة للدول العربية والإسلامية إزاء حتمية البناء على اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة وضرورة تعزيز نفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية.

وأكد الوزراء على تعويلهم على دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن لوضع حد للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، فضلاً عن وقف سياسات العقاب الجماعي.

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وزير الخارجية الفلسطيني يطالب مجلس الأمن بوقف دائم للحرب في غزة.. فيديو


وشدد الوزراء على أهمية انخراط الأمم المتحدة والدول الفاعلة دولياً في مسار سياسي جاد يقوم على حل الدولتين ويضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

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