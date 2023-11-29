سامح شكري: نطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، يوم الأربعاء، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في إطار جهود مصر واللجنة الوزارية العربية-الإسلامية لوقف الحرب على غزة.

احتواء الأزمة

أعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم للدور الذي يضطلع به الأمين العام للأمم المتحدة في احتواء الأزمة ووقف نزيف الدماء، كما أثنوا على موقفه الداعي إلى إعادة إحياء عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

واستعرض الوزراء المواقف الجامعة للدول العربية والإسلامية إزاء حتمية البناء على اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة وضرورة تعزيز نفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية.

وأكد الوزراء على تعويلهم على دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن لوضع حد للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، فضلاً عن وقف سياسات العقاب الجماعي.



وشدد الوزراء على أهمية انخراط الأمم المتحدة والدول الفاعلة دولياً في مسار سياسي جاد يقوم على حل الدولتين ويضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.