سامح شكري يحذر من استغلال أوضاع غزة المزرية للتحريض على النزوح

حذر سامح شكري، وزير الخارجية، من استغلال الأوضاع المزرية في شمال قطاع غزة للتحريض على النزوح، حسبما نقلت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

القمة العربية

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية سامح شكرى عن تقديره للدعم الذى قدمته روسيا للقضية الفلسطينية، داعيا إلى القيام بالمزيد فى مجلس الأمن الدولى للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار فى غزة، جاء ذلك خلال كلمته باجتماع وزراء خارجية اللجنة الوزارية المشكلة من القمة العربية الإسلامية مع وزير خارجية روسيا فى العاصمة موسكو.

مجلس الأمن

وقال شكري إن مصر صاغت مشروع قرار جديد لطرحه أمام مجلس الأمن باسم المجموعتين العربية والإسلامية لمعالجة الخلل القائم فى دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، موضحا أن القصف المستمر للنازحين فى الجنوب هدفه واضح، وهو إجبار سكان القطاع على مغادرته.

وفجر اليوم الأربعاء، اتفقت الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس على وقف القتال لمدة أربعة أيام للسماح بالإفراج عن 50 من المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح 150 فلسطينيا أسرى في سجون الاحتلال، ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.