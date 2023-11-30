الخميس 30 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

الإمارات تتسلم رئاسة مؤتمر المناخ COP28 من مصر

الإمارات تتسلم رئاسة
الإمارات تتسلم رئاسة الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف "COP28"

تسلمت، اليوم الخميس، دولة الإمارات رئاسة الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف "COP28" من مصر بصفتها المستضيف السابق لمؤتمر المناخ "COP27".

 

 

txt

cop 28 بالإمارات .. قمة عالمية للحد من تداعيات تغير المناخ

txt

السيسي يتوجه للإمارات للمشاركة في قمة المناخ "كوب 28"

وعرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” لحظة، تسلم الإمارات رئاسة مؤتمر المناخ COP28 من مصر.

 

ويشارك أكثر من 70 ألف مندوب من دول العالم في مؤتمر المناخ في الإمارات "COP28"، وسيحاول الوزراء والمسئولون رفيعو المستوى من 198 دولة صياغة اتفاق حول كيفية الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل عاجل من أجل إبقاء درجات الحرارة العالمية عند مستوى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

 

أكدت هيئة الأمم المتحدة أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" يعد لحظة حاسمة للعمل المناخي العالمي، حيث يقدم فحصاً واقعياً يمثل تتويجاً لعملية "التقييم العالمي" حول مدى التقدم الذي أحرزه العالم في معالجة أزمة المناخ ومدى التصحيح المطلوب لهذا المسار.

 

وقالت المنظمة، في تقرير على موقعها الإلكتروني: "في وقت تستمر فيه درجات الحرارة العالمية في تسجيل مستويات قياسية، ترتفع حرارة النشاط الدبلوماسي العالمي حيث تتجه الأنظار نحو الإمارات التي تحتضن "COP 28" في الفترة ما بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر 2023".

 

وأضافت: "سيجتمع زعماء العالم في المؤتمر لرسم طريق طَموح إلى الأمام في المعركة العالمية ضد تغير المناخ، هذا إلى جانب أكثر من 60 ألف شخص يتوقع مشاركتهم في الحدث، بمن فيهم من ممثلي الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وقادة الصناعة، والناشطين الشباب، وممثلي مجتمعات السكان الأصليين، والصحفيين وغيرهم".

مواد متعلقة

الجامعة البريطانية تشارك في مؤتمر قمة المناخ COP28 بمدينة دبي

البنك التجاري الدولي يشارك في قمة المناخ الإفريقية 2023

نميرة نجم : قمة المناخ الأفريقية وقعت علي إعلان كمبالا للهجرة
الجريدة الورقية