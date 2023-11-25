cop 28 بالإمارات .. قمة عالمية للحد من تداعيات تغير المناخ

مؤتمر المناخ cop 28 ..ينطلق مؤتمر المناخ في دورته الـ 28 بدولة الإمارات العربية الشقيقة الخميس المقبل، وذلك بعدما تتسلم رئاسته من مصر التي استضافته العام الماضي بشرم الشيخ وسط حضور دولي متميز من قبل زعماء العالم.

ويأتي مؤتمر المناخ بدبي هذا العام في ضوء بعض الصراعات الدولية آخرها الحرب على قطاع غزة والتي يشهدها العالم، حيث يعد مؤتمر المناخ بالإمارات من أكبر التجمعات الدولية ويحظى بمتابعة الكثير من دول العالم.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن مؤتمر المناخ بالإمارات:

ينعقد مؤتمر المناخ هذا العام بدبي بالإمارات العربية في الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر المقبل.

من المقرر أن يحضر المؤتمر أكثر من 70 ألف مشارك.

أبرز المشاركين في القمة رؤساء الدول والمسؤولون الحكوميون وقادة الصناعة الدوليون وممثلو القطاع الخاص والأكاديميون والخبراء والشباب والجهات غير الحكومية.

يجمع المؤتمر الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي لتقييم التقدم المحرَز على صعيد مكافحة التغير المناخي ، وتوحيد الجهود العالمية لإيجاد حلول فعالة وعملية وطموحة للتحديات المناخية الملحة.

يكتسب هذا المؤتمر أهمية خاصة نظرًا لأنه سينتقل من التركيز على المفاوضات، إلى إيجاد ، بالتزامن مع تحقيق التنمية المستدامة.

يأتي شعار مؤتمر المناخ هذا العام تحت عنوان" عالم واحد"، لتسليط الضوء على العلاقة بين الإنسانية والطبيعة والتكنولوجيا والابتكار.

الرئيس المعين والمبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات هو الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

تسعى قمة المناخ بدبي إلى تفعيل الرسائل الأساسية لمؤتمر الأطراف السابق الذى استضافته مصر، حيث يعمل على أهمية التعاون وتضافر الجهود ومد جسور الحوار بين دول الشمال والجنوب، وكذلك احتواء والمجتمع العلمي، والمجتمع المدني والنساء والشباب و القطاعين الحكومي والخاص.