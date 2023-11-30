الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الإيقاع بعصابة الإتجار في المواد المخدرة بالفيوم

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات

إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

وفي إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

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القبض على تاجري مُخدرات بحوزتهما مواد مخدرة بـ 3 ملايين جنيه

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إحباط محاولة جلب كمية من الألعاب النارية المحظورة


 تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين"لثلاثة منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم فى الإتجار بالمواد المخدرةمُتخذين من دائرة مركز شرطة طامية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بإحدى المزارع بدائرةالمركز..وبحوزتهم (12كيلو جرام لمخدر الحشيش – 4 كيلو جرام لمخدر الهيدرو).

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات. 

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,200,000جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

 

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