إحباط محاولة جلب كمية من الألعاب النارية المحظورة

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع المنافذ ورود حاوية إلى ميناء شرق بورسعيد قادمة على متن باخرة من إحدى الدول مشمولها "بطاطين".

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كما أضافت التحريات باحتواء الحاوية على أصناف مخالفة ومحظور دخولها للبلاد "ألعاب نارية" بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.



عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المختصة أسفرت الجهود عن ضبط كميات من الأصناف والبضائع غير مثبتة بمستندات الرسالة عبارة عن (144 كرتونة بداخلهم أنواع وأحجام مختلفة من الألعاب النارية بإجمالى 126576 قطعة ألعاب نارية)مخبأة داخل الحاوية وغير مثبتة بالمستندات ومحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة للقانون.

قدرت قيمة الضرائب والرسوم والغرامات المستحقة (2,350,000 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.