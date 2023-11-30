نتنياهو يتعهد بالتوسع في توزيع السلاح على المستوطنين الإسرائيليين

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الحكومة ستواصل توسيع توزيع السلاح على المواطنين، لافتًا إلى أنّ هذا إجراء يثبت جدواه في الحرب على الإرهاب، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، قبل قليل.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منازل منفذي عملية إطلاق النار في القدس المحتلَّة، واعتقلت عددا من أفراد عائلتهم، كما اقتحمت بلدة صور باهر بمدينة القدس.

جيش الاحتلال

وأضافت القناة، أنّ جيش الاحتلال يغلق حاجز جبع في القدس ويمنع المركبات من المرور، كما اعتقل فلسطينيا خلال اقتحامها مدينة قلقيلية.

وأعلنت شرطة الاحتلال، أنّ منفذا عملية القدس أسيران سابقان وهما شقيقان، ينتميان لحركة المقاومة الإسلامية حماس من قرية صور باهر جنوب القدس المحتلة، شرطة الاحتلال وقامت بغلق منطقة راموت بالقدس بعد حادث إطلاق النار.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنّ عملية إطلاق النار وقعت على الشارع الرئيسي عند مستوطنة “راموت” بالقدس، وعقب عملية إطلاق النار، استنفرت الشرطة الإسرائيلية قواتها وانتشرت في موقع عملية إطلاق النار عند “راموت”.

مدينة القدس المحتلة

وأفادت بأنّ عملية إطلاق النار وقعت على المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس المحتلة، ونفذها 3 فلسطينيين، استشهدوا في المكان.

وأعلنت الشرطة إطلاق النار على منفذي عملية إطلاق النار وكذلك على سائق مركبة بزعم أنّه أوصلهما إلى المكان.