وزير الخارجية الأمريكي: الهدنة في غزة أثبتت نجاحها ونأمل استمرارها

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، بأنّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعلن أنّ الهدنة في غزة أثبتت نجاحها ونأمل في استمرارها، وأن بلاده ترغب في استمرار وقف إطلاق النار ضمن الهدنة التي تستمر لليوم السابع على التوالي.

عدد القتلى الإسرائيليين

وكان قد ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين في عملية إطلاق نار في القدس المحتلة صباح اليوم الخميس، إلى 3، والإصابات إلى 12 وصفت بين المتوسطة والخطيرة.

محطة لانتظار الحافلات

وتم إطلاق النار صوب مجموعة من المستوطنين بمحطة لانتظار الحافلات عند مستوطنة “راموت”.