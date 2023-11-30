الخميس 30 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وزير الخارجية الأمريكي: الهدنة في غزة أثبتت نجاحها ونأمل استمرارها

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، بأنّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعلن أنّ الهدنة في غزة أثبتت نجاحها ونأمل في استمرارها، وأن بلاده ترغب في استمرار وقف إطلاق النار ضمن الهدنة التي تستمر لليوم السابع على التوالي.

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ضياء رشوان: أرجح تمديد الهدنة في غزة (فيديو)

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مسؤول إسرائيلي: هناك احتمالية تمديد الهدنة

عدد القتلى الإسرائيليين

وكان قد ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين في عملية إطلاق نار في القدس المحتلة صباح اليوم الخميس، إلى 3، والإصابات إلى 12 وصفت بين المتوسطة والخطيرة.

محطة لانتظار الحافلات

 وتم إطلاق النار صوب مجموعة من المستوطنين بمحطة لانتظار الحافلات عند مستوطنة “راموت”.

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