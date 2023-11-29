الداخلية تستجيب لشكوى مواطن عبر فيسبوك

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تعليقا تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مدعوم بصورة تضمنت وجود تلفيات بالطبقة الأسفلتية "حفرة" اتجاه الكوبرى المؤدى لطريق السويس بالقاهرة، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وتم اتخاذ اللازم نحو التلفيات الواقعة في الطبقة الأسفلتية اتجاه الكوبرى المؤدى لطريق السويس بالقاهرة وردمها، وإزالة أسباب الشكوى، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.