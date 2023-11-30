«عنوان» تستقطب العلامة التجارية «ترين لاين» لـ Pixel Technology Plaza بالعاصمة الإدارية

أعلنت شركة عنوان للتنمية العقارية عن توقيع تعاقد استراتيجى مع شركة «تريد لاين» للتواجد ضمن مشروع Pixel Technology Plaza فى منطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو التواجد الأول والحصرى لـ«تريد لاين» بالعاصمة الإدارية.

قال محمد سالم، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة عنوان للتنمية العقارية، إن التعاون مع العلامات التجارية الراقية يعزز من القيمة الاستثمارية للمشروع، حيث تعد تريد لاين أكبر وأهم الموزعين المعتمدين لمنتجات شركة Apple العالمية فى جمهورية مصر العربية، كما أن تواجدها بالمشروع يعزز الهوية التكنولوجية والإلكترونية لـ«PIXEL».

وأكد أن جذب علامة تجارية مثل «تريد لاين» يكون نواة لجذب مزيد من العلامات التجارية القوية محليًا وعالميًا، وهو ما يعزز فرص المشروع فى المنافسة المحلية والخارجية، حيث تستهدف الشركة التوسع فى تسويق المشروع خارج مصر خلال الفترة المقبلة للمصريين العاملين بالخارج والعملاء الأجانب، وهو ما يأتى ضمن خطة الدولة للتوسع فى تصدير العقار المصرى.

وتابع: «تعد العلامة التجارية تريد لاين ذات سمعة واسم قوى فى مجال تجارة التجزئة الإلكترونية والتكنولوجية، ما يجعل التعاقد معها بمشروع Pixel Technology Plaza وجهة مثالية للباحثين عن كل ما يخص الأجهزة الإلكترونية والتكنولوجية الحديثة فى العاصمة الإدارية الجديدة، وبدوره يعزز القيمة المضافة الاستثمارية للمشروع سواء للشركة والعملاء ملاك الوحدات».

وأضاف أن المشروع عبارة عن مشروع تجارى إدارى يقع فى مكان استراتيجى لمنطقة الداون تاون فى العاصمة الإدارية الجديدة، ويقع على مساحة 6393 مترا مربعا، ويتكون من دورين جراج ودور أرضى و8 أدوار متكررة، ويقع أمام مجمع مقرات شركات الكمبيوتر العالمية وأمام فندق الماسة، وهى منطقة استراتيجية واعدة تعزز من القيمة الاستثمارية ونشاط المشروع.

ولفت إلى أن إجمالى استثمارات الشركة بالعاصمة الإدارية حتى الآن تبلغ حوالى 850 مليون جنيه، والتى تضم حزمة مشروعات متنوعة، وتخطط الشركة للتوسع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة فى شرق القاهرة وتنفيذ مشروعات سكنية ومتعددة الاستخدامات على حد سواء، وذلك فى ضوء توافر فرص استثمارية قوية للشركات الجادة ذات الخطط الاستراتيجية الطموحة والملاءة المالية القوية.

بدوره قال مصطفى مدحت، المدير التنفيذى لتطوير الأعمال بشركة تريد لاين وإكسبريس، إنه سعيد بالتعاون مع شركة عنوان للتنمية العقارية التى تعد واحدة من الشركات الرائدة التى تنفذ مشروعًا واعدا فى العاصمة الإدارية، خاصة أن التعاون يسمح لشركته بالتواجد لأول مرة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف أن الشركة تختار مواقع تواجدها والمطورين التى تتعاقد معهم بعناية فائقة، وبعد انطباق كافة المعايير والمواصفات المطلوبة الخاصة بمشروع «تريد لاين» بدءًا من موقع المشروع مرورًا بالرسومات الهندسية والملاءة المالية للمطور العقارى، وتمت الموافقة من مجلس إدارة الشركة على التعاقد مع شركة عنوان لتكون أولى بواباتها للدخول إلى العاصمة الإدارية الجديدة.