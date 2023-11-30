برنامج تدريبي دولي بمعهد التخطيط حول "تقييم التنمية" لبناء قدرات الكوادر الحكومية

في إطار التزام معهد التخطيط القومي ببناء الشراكات الفعالة مع المؤسسات المختلفة، تم تنظيم وتنفيذ البرنامج التدريبي الدولي "تقييم التنمية" بالتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة العامة ENAP والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP، بمشاركة نخبة متميزة من المتخصصين الدوليين.





وفي هذا الإطار أوضح أ.د. أشرف صلاح الدين أن البرنامج يهدف إلى تطوير وتعزيز دور التقييم في رفع مستوى الفعالية والأداء للسياسات والبرامج التنموية في دول المنطقة العربية، حيث شارك في البرنامج مجموعة من كوادر وزارتي التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية وغيرها من المؤسسات الحكومية، وقد أكد سيادته أهمية بناء الشراكات في العملية التدريبية وتبادل الخبرات لتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات المتقدّمة في شتي المجالات.

وأشار نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع إلى أن المتابعة وتوظيف نتائج التقييم في اتّخاذ القرارات تؤدي إلى تحسين فعاليّة وأداء البرامج والسياسات العامّة.



من جانبه أوضح أ. عارف عبد الله الخبير الدولي والمستشار في مجال تقييم ومتابعة التنمية، أن البرنامج يتضمن عدة محاور تدريبية رئيسية مثل التحدّيات الرّاهنة في تقييم التنمية، نظرية التغيير، قياس الأثر، فضلًا عن انتقاء وبناء أدوات جمع وتحليل البيانات، وكذلك الإبلاغ بالنتائج من أجل تعزيز استخدامها.