عاجل.. إسرائيل تفرج عن 30 فلسطينيا من صفقة تبادل الأسرى

أفرجت إسرائيل عن 30 فلسطينيا ضمن الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين في إطار تنفيذ اتفاق الهدنة في قطاع غزة.

وجاء ذلك في نبأ عاجل كشفت عنه قناة القاهرة الإخبارية، منذ قليل، جاء فيه أن إسرائيل تسلمت الدفعة السادسة من المحتجزين والذين تم الإفراج عنهم من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء.

وكانت "القاهرة" قد ذكرت أن 10 محتجزين إسرائيليين كانوا لدى فصائل المقاومة في غزة، و4 تايلانديين وصلوا إلى منفذ رفح البري؛ ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل الأسرى بين حماس وجيش الاحتلال.

وعلى صعيد متصل، ذكرت قناة القاهرة الإخبارية أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وصل إلى تل أبيب منذ قليل.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد أكد أن واشنطن ستفعل كل ما بوسعها لتمديد الهدنة في غزة، مشيرا إلى أن مد الهدنة سيسمح بتوجيه مزيد من المساعدات إلى غزة.

وأضاف بلينكن، في تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا "نسعى لتخفيف معاناة المدنيين في غزة، كما نعمل على تسهيل مغادرة الأجانب من القطاع".