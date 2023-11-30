د. عبدالسند يمامة يدعو للمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية.. واجب وطني (فيديو)

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إن الدعاية الانتخابية تسير بشكل جيد؛ إذ تم توزيعها على القطر المصري بعد تقسيمه إلى قطاعات، ويوجد مديرًا للحملة ومنسق ومتحدث رسمي وإدارة مالية ومراقبة ومتابعة تخدم الحملة الانتخابية.

وأكد أن حزب الوفد يمتلك طابعًا تاريخيًا وينفرد عن بقية الأحزاب بوجود قاعدة جماهيرية واسعة في مختلف المحافظات، حيث توجد لجان وفدية في المحافظات البالغ عددها 27، ويندرج تحتها لجان المراكز والمدن، منوهًا إلى وجود تواصل بين اللجان وإدارة الحملة.

وشدد على أن الحملة الرئاسية قومية ووطنية تضم جميع فئات المجتمع المصري ولا تنحصر على القاعدة الوفدية فقط، وأن الجميع يقوم بدور جيد مع الحملة حتى ولو لم يكن وفديًا انطلاقًا من الاقتناع بالفكرة ورغبة في مسئولية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، وسيعمل الحزب على ضمهم بعد الانتخابات، مشيرًا إلى أن الوفد له قاعدة شعبية ضخمة ويكاد يكون الشعب المصري كله وفديين بالميراث كامتداد لبيت الأمة.

ولفت إلى أن خوض الانتخابات الرئاسية قرار وفدي ووجد لقاء ذلك كل التيسيرات من الدولة المصرية دون أي معاكسة أو عراقيل أو حتى مع الهيئة الوطنية للانتخابات، فالقرار كان وفديًا خالصًا، ولم يتلقى أي أشياء مادية، وأن تمويل الحملة بعيدة عن ميزانية حزب الوفد تمامًا ويتحملها المخلصون من أبناء الوفد المؤمنين بفكرة خوض الانتخابات.

وشدد على أن حزب الوفد من طباعه الانطلاق للأمام عن طريق تحديد مساره، ولا علاقة له بالآخرين من المنافسين، مشيرًا إلى أنه عقد عقدت لقاءات جماهيرية في الدقهلية وبورسعيد والغربية.

وقال د. عبدالسند يمامة، إنه تم صياغة البرنامج الانتخابي بناء على محاور حددت بعد تأمل ورؤيا ودراسة، فمثلًا كانت مصر تتميز في كونها جزءا كبيرا من قوتها الناعمة يتمثل في تمتعها بثقل كبير في محيطها وخاصة المجتمع العربي بثقافتها وروادها وشعرائها وحتى في السينما والمسرح ولكن للأسف تلك القوة تراجعت، وكذا التعليم سواء المدرسي وقبل الجامعي والجامعي تراجع بشكل كبير، فيوجد اكتظاظ في الفصول وتأخير كتب ودروس خصوصية ومراكز لها.

وتابع أن فرض نسب نجاح معينة وتغيير سياسات التعليم باستبدال الوزير ساهمت في تراجع نهضة التعليم، لافتًا إلى أن زيادة السكان ربما ينظر إليها على أنها عائق وتحتاج إلى مرافق وفرص عمل، لكن إذا أحسن استخدامها تصبح قدرة وطاقة للتقدم كا فعلت دول الهند والصين وغيرها من الدول التي تتجاوز أعداد سكانها سكان مصر.

ولفت إلى وجود تأثيرات اقتصادية يواجها المواطنون مثل غلاء الأسعار وارتفاع سن الزواج وعدم تمكن الأسرة من تربية أكثر من طفلين، مؤكدًا أن زيادة عدد السكان لابد لها من وضع توجيهات، فتوجد دول أخدت إجراءات لكن أنا ضده، فالتمييز ووضع حوافز بتحديد النسل تصدم مع النواحي الاجتماعية للشخصية المصرية.

ولفت إلى أن البرنامج الاقتصادي من إعداد أساتذة متخصصون في المالية والاقتصاد والإدارة، منوهًا إلى أن الإصلاح الاقتصادي له مقدمات ويبدأ بالتعليم والإصلاح السياسي واحترام التنافسية، وتحسين جو الاستثمار وحسن معاملة القطاع الخاص فنحن لسنا في خصومة معه فله دور مهم في التشغيل ونهضة مصر على مر التاريخ، مردفًا: “أنا ضد زيادة الضرائب بشكل عام فالناس أرهقت، والحل هو ترشيد الإنفاق طبقًا للأولويات”، وتعجب من وجود مصريين يمتلكون مليارات يستثمرون خارج البلاد، معقبًا: “الاستثمار مناخ له منظومة كاملة وقوانين يتبعها القضاء على العراقيل الإدارية”.

وعن العدوان على قطاع غزة، قال إن ما حدث في السابع من أكتوبر الماضي يعد مفاجأة للعالم كله، وله تداعيات على المنطقة، مشيرًا إلى مكانة فلسطين بالنسبة لمصر قرر في الدستور في مدته الأولى وهو نص “مصر جزء من الأمة العربية، فاهتمامنا بالقضية الفلسطينية ينطلق من كونه مستقبل واحد وأمن قومي مصري ففلسطين البوابة الشرقية لمصر ومسألة عقائدية فالمصريون يتعبدون بالمسجد الأقصى، والاحتلال الإسرائيلي وأطماعه تتجاوز فلسطين، وبالنسبة للجغرافيا مصر هي المنفذ الوحيد لغزة وجارة فلسطين”.

وأشار إلى أن نهر النيل أعطيناه الأولوية في البرنامج الانتخابي بالنسبة لملفات الأمن القومي، فهو شريان الحياة في مصر، والاعتماد عليه يكون بنسبة 90% في الشرب والري، فالؤرخ اليوناني هيروديت يقول : “مصر هبة النيل”، فالنيل هو من خلق مصر ولها حصة تاريخية ويعتبر نهر شاطيء يمر عبر 11 دولة، ويحكمه قواعد في القانون الدولي وقاعدتين الأولى الحصة التاريخية للدول الشاطئية والتوزيع المنصف لمياه النهر، وإذا تعارضت المسألتين فالأولوية للحصة التاريخية المكتسبة على مر التاريخ.

وأردف: “لنا حصة تقدر بنحو 55 مليار متر مكعب ومصدر المياه يأتي من النيل الأزرق من إثيوبيا بنحو 80% من تلك الحصة”، متابعًا: “عندما فكرت إثيوبيا في بناء السد كان يوجد سيناريوهين بمنع السد الأول انتهى بسبب إتمام البناء والآخر يمكن تطبيقه بالنظر في اتفاق المباديء الذي تم في عام 2015”.

وكشف أن أول القرارات الذي سيتخذها حال تم انتخابه رئيسًا للجمهورية هو التوجيه بأن تقوم المدارس بدورها لنهضة التعليم وتجنب تسرب الطلاب وتوفير الكتب المدرسية ومنع الغش، وأما الخط الأحمر بالنسبة له هو سيادة الدولة على الإقليم الجغرافي لمصر باعتبارها جمهورية ذات سيادة وإقليمها مقدس.

ووجه رسالة في نهاية اللقاء للمواطنين، قائلًا: “يجب ألا نتخلف عن الانتخابات الرئاسية فهذا واجب دستوري ووطني من أجل البلد والتغيير وحسن الاختيار كالتزام ديني ودستوري ووطني”، جاء ذلك خلال استضافته في برنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل على شاشة "القاهرة الإخبارية".