اقرأ غدًا بالوفد.. عبد السند يمامة: العدالة أساس النهوض بالاقتصاد

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الخميس، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبد السند يمامة: العدالة أساس النهوض بالاقتصاد".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

مستوى معيشة المواطن معيار النجاح لخطط التنمية

البعد الاجتماعي للقرارات الاقتصادية أهم ملامح برنامج الوفد

زيادة الإنتاج بهدف التصدير من الفوائض لعدم المساس باحتياجات الفقراء

غدا انطلاق تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية

استعدادات واسعة للجاليات المصرية في الخارج لعملية التصويت

السيسي يطلع على جهود تعزيز مرونة الاقتصاد تجاه التقلبات السياسية والاقتصادية والدولية

السفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة في حوار خاص للوفد: 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة تستقبل المصريين في الانتخابات الرئاسية

غدا.. مصر تواصل الجهود لوقف الحرب الإسرائيلية واشنطن تلعب دورًا مهمًا في مفاوضات الهدنة

ملفات أمام الرئيس القادم

د. وجدي زين الدين يكتب: انزل شارك في الواجب الوطني