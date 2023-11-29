الخميس 30 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

عبد السند يمامة: البرنامج الانتخابي كتب بناء على قراءة ودراسة متأنية

د. عبدالسند يمامة،
د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد

قال د. عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح للرئاسة المصرية 2024، إن حزب الوفد يحظى بشعبية كبيرة في مصر، وهناك إصرار من القواعد الحزبية على خوض الانتخابات الرئاسية، كما أن المسألة أكبر من أعضاء الحزب، لأن المؤيدين للوفد كثيرون، تكاد تكون مصر كلها وفدية.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الحزب حين قرر خوض الانتخابات لم يجد أي عراقيل أو صعوبات مع الجهات المنظمة للعملية الانتخابية في مصر، وعدم المعاكسة خلال تجهيز الحملة مرشحها.

وأكد أن تمويل الحملة بعيد تمامًا عن ميزانية الحزب، لكن تحملها الوفديون المتحمسون لخوض الانتخابات، ولا علاقة لها بميزانية الحزب، وينطلق الحزب إلى الأمام وطريقه محدد دون الانشغال بالمنافسة، وندعو الله أن يوفق الجميع.

ولفت إلى أن الحملة عقدت لقاءات جماهيرية في الدقهلية وبورسعيد والغربية مؤخرًا، وكانت لقاءات حاشدة، ورؤيتنا الانتخابية سطرناها بعد قراءة ودراسة متأنية.

مواد متعلقة

اقرأ بالوفد غدًا| الجمعة.. مؤتمر جماهيري حاشد للدكتور عبدالسند يمامة في القاهرة

د. عبدالسند يمامة يدعو المصريين للمشاركة بالانتخابات الرئاسية ويكشف محاور برنامجه الانتخابي (فيديو)

اقرأ غدًا بالوفد.. قراءة في البرنامج الانتخابي للدكتور عبدالسند يمامة

قراءة فى البرنامج الانتخابى للدكتور عبدالسند يمامة

البحيرة تواصل تعليق لافتات المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة

د. وجدى زين الدين يكتب: قراءة فى البرنامج الانتخابى للدكتور عبدالسند يمامة

المحاسب مصطفى شحاتة: الدكتور عبدالسند يمامة أيقونة القانون الدولي.. وندعو الجميع لانتخابه

بالفيديو.. استقبال حاشد للمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة في شوارع طنطا
الجريدة الورقية