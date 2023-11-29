الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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شراء السكر أصعب من الممنوعات.. وزير التموين يوجه مناشدة عاجلة للمواطنين (فيديو)

الدكتور على المصيلحى
الدكتور على المصيلحى وزير التموين

وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، رسالة عاجلة للمواطنين، مطالبهم بالتوقف عن شراء السكر بسعر مرتفع، قائلًا: "استحملوا شوية.. وبلاش تشتروا سكر بأكتر من 27 جنيه". 

وقال وزير التموين، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON" إنه لا يوجد أزمة سكر، وهو متوفر بالفعل، ولكن هناك من يشتغل في "أماكن خلفية".

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وأوضح وزير التموين، أن الوزارة نجحت في تغطية احتياجات الصناعة والسلاسل التجارية وخطوط التعبية من السكر، مشيرًا إلى أن قيمة حق الانتفاع بمشروعاتنا لا تزيد عن تكلفة ما تم إنفاقه في البنية الأساسية.


وواجه خالد أبو بكر، وزير التموين الدكتور على المصيلحي، بأزمة السكر، قائلًا له إنه يوجد أزمة حقيقية في السكر وغير متوفر، وأحد فريق إعداد البرنامج وهو يبحث عنه في أحد محلات الهرم قال "كأنك بتدور على مخدرات". 

بدوره قال قال وزير التموين، إن السكر موجود لدى الوزارة وشركاتها ومصانعها وكذلك القطاع الخاص، ويوجد 546 ألف طن، وما بين 120 لـ 150 ألف طن موجودين في القطاع الخاص. 

وأشار إلى أن مصر تنتج 2.8 مليون طن، سكر سنويًا، بعجز قدره 500 طن عن المطلوب في السوق، مضيفًا:" منعنا تصدير السكر ومحدش استورد.. ومنذ 6 أسابيع بدأت الأزمة ، وفي الشهر الماضي فقط ارتفع سعر السكر بـ 150 دولار في الطن". 

وأوضح وزير التموين، أن السكر الموجود في مصر ويكفي الاحتياج المحلي، ولكن نعاني مشكلة في توصيل السكر للمواطنين بسبب عدم وضوح شبكة التوزيع، معقبًا:" "أنا عندي سكر بس مبيوصلش للناس".

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