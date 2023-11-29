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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وزير التموين: انخفاض سعر السكر محلياً دفع التجار لتصديره (فيديو)

علي المصيلحى وزير
علي المصيلحى وزير التمويت

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين،إن السكر موجود لدى الوزارة و شركاتها و مصانعها و كذلك القطاع الخاص، مؤكداً أن هناك حوالي 150 ألف طن سكر متوفرة بالقطاع الخاص.

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3.2 مليون طن سكر مطلوبة سنوياً لتغطية الأحتياج المحلي

وأضاف وزير التموين خلال لقائه ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON"،مساء اليوم الأربعاء، أن هناك 3.2 مليون طن سكر مطلوبة سنوياً لتغطية الاحتياج المحلي، لافتاً إلى أن الدولة تنتج 2.8 مليون طن سكر سنوياً بعجز 500 ألف طن عن المطلوب.

وأوضح وزير التموين، أن انخفاض سعر السكر محلياً دفع التجار لتصديره و الاستفادة من فارق السعر عالمياً.
وأكد أن مشروعات الطرق و الكهرباء و الموانئ أصول مملوكة للشعب، معلقاً:" محدش يسأل الفلوس راحت فين"

 

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