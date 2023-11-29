الأمن يرصد مصنع غير مُرخص لتعبئة السكر

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط مالك مصنع لتعبئة السكر كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول، وذلك لإدارته المصنع دون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من السكر مجهولة المصدر، وشكائر سكر مخصصة للتعبئة محدد السعر للمستهلك، وإعادة تعبئتها في عبوات تحمل بيانات وهمية.

جيث عُثر بداخل المصنع على 3.050 طن سكر و4 ماكينة تعبئة وتغليف وطبع وكمية من الملصقات.

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع دون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأمن يرصد شبكة للأعمال المنافية للآداب داخل نادى صحي بالإسكندرية



نجحت مباحث الآداب في ضبط شبكة للأعمال المنافية للآداب، اتخذت من نادى صحى ستارًا لممارسة الأعمال المنافية للآداب فى الإسكندرية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أكدت قيام (إحدى السيدات- مقيمة بالإسكندرية) بإدارة نادى صحى بدون ترخيص كائن بعقار بدائرة قسم شرطة سيدى جابر تحت زعم إجراء جلسات مساج واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطها عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

تم إستهداف العقار وضبطها وكذا ضبط (4 سيدات و4 رجال "لثلاثة منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (10 هواتف محمول "بفحصها فنيًا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى" - مبلغ مالى - 2دفتر حجوزات - بعض الأدوات والملابس التى تستخدم فى مزاولة النشاط).