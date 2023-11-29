مجلس الآثاريين العرب يخصص منح الماجستير والدكتوراه لطلبة قطاع غزة

أعلن الدكتور محمد الكحلاوى رئيس المجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب عن تخصيص منح 2023- 2024 لباحثى الماجستير والدكتوراه لطلاب قطاع غزة فى 4 مجالات تشمل حصر وتوثيق المواقع والمبانى الأثرية بقطاع غزة، وإعادة تأهيل المبانى والمواقع الأثرية، والترميم المعمارى والدقيق للمبانى الأثرية المتضررة، واستخدام التطبيقات الحديثة كالرقمنة فى توثيق الآثار.

وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامى للمجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب بأن فتح باب التقدم للمنح يبدأ من اليوم وحتى 15 يناير 2024 ويشترط تقديم الباحث موضوعًا جديدًا يعتمد على الاستقراء والاستنباط ويأتي بنتائج علمية جديدة، ولا تشمل المنح أعضاء الهيئة المعاونة في الجامعات والمعاهد على أن لا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا، ولا يحق التقدم لمرة ثانية لمن سبق له التقدم للصندوق ورُفض أو حصل على منحة سابقة من المجلس وستكون مدة المنحة 15 شهرًا للماجستير و 20 شهرًا للدكتوراه تبدأ من تاريخ التسجيل.

وأضاف الدكتور ريحان بأن شروط التقدم للمنح تشمل تقديم خطة البحث كاملة معتمدة من الكلية أو المعهد وشهادة تفيد بقيد الطالب بإحدي الدرجات العلمية (الماجستير أو الدكتوراه) بإحدى الجامعات أو المعاهد العربية، ويرفق ملخص بأهمية الموضوع لا يتجاوز 500 كلمة باللغة العربية والإنجليزية مع عرض مختصر (فيديو) لأهم أهداف الدراسة مع ثلاثة صور شخصية وخطابين تزكية من أستاذين مختصين في نفس المجال بخلاف المشرف والسيرة الذاتية بالعربية والإنجليزية وصورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر

وسيقوم الصندوق بدعم الطلاب اللذين تم اختيارهم إمّا بتوفير تذكرة سفر ذهابًا وإيابًا أو بدعم مادي مع النشر في المجلة أوالاشتراك في أعمال المؤتمر لمرة واحدة يحدده المجلس العلمي للصندوق حسب طبيعة الدراسة علمًا بأن إدارة المجلس غير مسؤولة عن قبول أو دعم الطلبات التي تقدم إليها إلا بعد موافقة أعضاء المجلس العلمي للصندوق.