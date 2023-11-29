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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزيرالخارجية الكويتي يبحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي التطورات الخطيرة في قطاع غزة

وزير الخارجية الكويتي
وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح

تلقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الأربعاء اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن تناول خلاله التطورات الخطيرة في قطاع غزة والتباحث في سبل وقف الجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأشقاء الفلسطينيين وما يسببه العدوان من كارثة إنسانية دامية.

 

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وزير الخارجية الكويتي يبحث مع الصليب الأحمر التطورات في قطاع غزة

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وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيره العراقي العلاقات الثنائية

 

وذكرت الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم أن الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح شدد خلال الاتصال على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته في حصوله على كامل حقوقه وإقامة دولته المستقلة والوصول إلى حلٍ عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

ودعا إلى ضرورة وقف القتل الدائر في غزة فورا والعمل على ضمان عدم اتساع رقعة الصراع وايصال المساعدات الانسانية إلى غزة وعدم التعاطي مع هذه القضية بازدواجية المعايير وإيجاد أنجع السبل لإنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة ككل.

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