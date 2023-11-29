ياسر الشهراني يغيب عن ديربي الرياض بين الهلال والنصر

تأكد بشكل رسمي غياب النجم الدولي السعودي ياسر الشهراني لاعب فريق الهلال عن صفوف الأزرق في مواجهة النصر المقرر لها بعد غد الجمعة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويعاني ياسر الشهراني من إصابة أبعدته عن المشاركة مع الفريق في الفترة الأخيرة، حيث أكدت الفحوصات الطبية عدم تماثل اللاعب للشفاء بشكل كامل حتى الآن من أجل المشاركة.

وتضم قائمة غيابات الهلال عن مباراة الديربي حتى الآن كل من نيمار وحسان تمبكتي و ناصر الدوسري و محمد العويس و ياسر الشهراني.

موعد مباراة الهلال والنصر والقناة الناقلة :

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية والعربية إلى ملعب مدينة الملك فهد الرياضية يوم الجمعة المقبل من أجل متابعة مباراة القمة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين في ديربي الرياض بالجولة 15.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر قناة SSC HD الحاصلة على حقوق بث البطولة.