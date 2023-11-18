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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كشف إصابة ياسر الشهراني وعودة الفرج لتدريبات الهلال

سلمان الفرج - تدريبات
سلمان الفرج - تدريبات الهلال

كشف نادي الهلال السعودي تفاصيل جلسة اليوم في المران الجماعي ونتائج الكشف الطبي الذي خضع له النجم ياسر الشهراني، في إطار الاستعداد لمواجهة نادي الحزم المقبلة في دوري روشن.

كشف تفاصيل إصابة ياسر الشهراني وعودة الفرج للتدريبات 

وشارك سلمان الفرج لاعب وسط نادي الهلال في المران الجماعي اليوم بعدما انهى البرنامج التأهيلي في الفترة الماضية، ليشارك في المناورة الودية بين اللاعبين والتي كانت على كامل الملعب.

كما اوضحت الفحوصات الطبية إصابة اللاعب ياسر الشهراني في عضلة الساق الخلفية، والتي كانت خلال مشاركته في تدريبات المنتخب السعودي تمهيدًا لمواجهة باكستان التي فاز فيها الصقور بهدفين دون مقابل.

منح خورخي خيسوس المدير الفني لنادي الهلال، اللاعبين راحة من المران الجماعي غدًا الأحد على أن يعاود تدريباته عصر يوم الاثنين المقبل، والذي يستمر لمدة 5 أيام قبل مواجهة نادي الحزم.

يخوض الهلال مواجهة الحزم يوم السبت الموافق 25 من شهر نوفمبر الجاري، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد الملك عبدالله ببريدة.

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