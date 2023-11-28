الهلال يتأهل لـ ثمن نهائي دوري أبطال اَسيا بعد الفوز على نافباخور

نجح الهلال السعودي في تحقيق الفوز على نافباخور الأوزبكي بنتيجة 2/0، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال اَسيا لهذا الموسم 2023/2024.

تقدم اللاعب مالكوم في الدقيقة 68 من عمر الشوط الثاني، بالهدف الأول للهلال، بعدما قام بمتابعة بتنفيذ ياسر الدوسري لركلة الجزاء، بعدما لم ينجح الدولي السعودي في إحرازها ليتابعها اللاعب البرازيلي، ويضعها في الشباك.

فيما نجح الدوسري في مضاعفة النتيجة للزعيم في الدقيقة 85 من عمر المباراة، بعدما أضاع ضربتين جزاء خلال الشوط الأول والثاني.

وكان البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني للهلال قد بدأ اللقاء بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: محمد البريك، كوليبالي، علي البليهي، سعود عبدالحميد.

الوسط: محمد كنو، سافيتش، سالم الدوسري.

خط الهجوم: محمد القحطاني، عبدالله الحمدان، صالح الشهري.

ونجح الهلال في التأهل للدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال اَسيا، بعدما وصل للنقطة 13 في صدارة مجموعته.

بينما يحل نافباخور في المركز الثاني بـ 10 نقاط، ونساجي في المركز الثالث بـ 6 نقاط، بينما يحتل مومباي سيتي في المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط.