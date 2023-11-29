حالة الطقس| استقرار الأحوال الجوية حتى الاثنين المقبل

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الإستقرار في الأحوال الجوية على الرغم من أننا في فصل الخريف الذي يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة على كافة أنحاء البلاد.

طقس لطيف نهارًا

ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن هناك استقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء اعتبارًا من اليوم الاربعاء حتى الإثنين المقبل ليسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية على بعض الطرق

وأضافت الهيئة، هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط للرياح

ةتابعت، هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، على أن تبقى الاجواء باردة ليلا على أغلب الأنحاء وفي الساعات الاولى من الصباح الباكر لذا ينصح بإرتداء ملابس ثقيلة نسبيًا وخاصة عند الخروج.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 16 والعظمى 23

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 16 والعظمى 23

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 16 والعظمى 21

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 17 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 23