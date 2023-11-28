الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأربعاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأربعاء، 29 من نوفمبر 2023، إذ يتوقع أن يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وحذرت الأرصاد من تكون الشبورة المائية صباحا، وقد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مشددة على ضرورة القيادة بهدوء والالتزام بقواعد المرور، وترك مسافات آمنة بين السيارات واستخدام كلامي السيارات على فترات لتنبيه قائدى السيارات.

حالة البحرين

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 مترا والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، والبحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا، الأربعاء:

القاهرة 23 15

6 أكتوبر 23 14

بنهــــا 22 16

دمنهور 21 15

وادي النطرون 22 14

كفر الشيخ 21 15

المنصورة 22 15

الزقازيق 23 15

شبين الكوم 22 15

طنطا 22 14

دمياط 21 16

بورسعيد 21 17

الإسماعيلية 23 14

السويس 23 14

العريش 31 13

رفح 20 13

رأس سدر 22 14

نخل 21 8

كاترين 17 7

الطور 23 15

طابا 22 15

شرم الشيخ 25 17

الإسكندرية 22 14

العلمين الجديدة 22 13

مطروح 24 13

السلوم 24 11

سيوة 23 9

رأس غارب 24 16

الغردقة 25 16

سفاجا 25 17

مرسى علم 26 17

شلاتين 28 20

حلايب 26 22

أبورماد 27 21

رأس حدربة 25 22

الفيوم 22 12

بني سويف 22 12

المنيا 23 11

أسيوط 23 11

سوهاج 25 13

قنا 26 13

الأقصر 26 14

أسوان 27 15

الوادي الجديد 26 11

أبوسمبل 26 15