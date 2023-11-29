تراجع أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

تراجعت أسعار المشغولات الذهبية ( الذهب ) خلال التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء 29 نوفمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، بنحو 15 جنيهاً للجرام، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 2815 جنيها لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

أسعار الذهب في مصر

تراجع أسعار الذهب فى التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء ، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2815 جنيها، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3217 جنيها، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2949 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2412 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1876 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1608 جنيهات، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1206 جنيهات، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 22520 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2043 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب في السعودية الآن:

أسعار الذهب في السعودية

أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، فى السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 211.27 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 241.46 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 221.34 ريال.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 181.09 ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 140.85 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,510.13 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,513.88 ريال سعودي.

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 265.60 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 633.82 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,255.57 ريال سعودي.