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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر عملة بيتكوين يتجاوز حاجز 38 ألف دولار

بيتكوين
بيتكوين

ارتفع سعر عملة بيتكوين ليتجاوز حاجز 38 ألف دولار مرة أخرى بعد أن تزايدت التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية في وقت أقرب من التوقعات يوم أمس.

 

بيتكوين 

 

وارتفع سعر عملة بيتكوين بأكثر من 3% يوم أمس لتلامس أعلى مستوياتها في 18 شهرا، حيث ترتفع شهية المستثمرين نحو الأصول الخطرة مع توقعات بخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة العام المقبل.

 

وسجل سعر عملة بيتكوين ارتفاعا بأكثر من 40% منذ بداية أكتوبر بدعم من اقتراب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بالموافقة على صناديق تداول تتبع عملة البتكوين لأول مرة.

 

 

كانت بداية هذا العام 2023 قوية بالنسبة للعملات المشفرة وسط علامات تعاف، حيث ارتفع سعر بيتكوين منذ بداية العام بأكثر من 125% إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ مايو 2022.

 

ويترقب متداولو العملات المشفرة أداء القطاع مع قرب انتهاء العام، وسط سيطرة حالة من الضبابية حول مستقبل الفائدة في أميركا وأيضا تزايد عدم اليقين في السوق.

 

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الدولار يسجل أدنى مستوى في أكثر من 3 أشهر

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أسعار الدولار مقابل الجنيه في محلات الصرافة والبنوك اليوم الأربعاء

 

الدولار يتعافى من أدنى مستوى له في 3 أشهر

 

الدولار 

 

ارتفع أسعار الدولار العالمي خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء 29 نوفمبر، بعدما انخفض إلى أدنى مستوى له في أكثر من 3 أشهر على أمل أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة قريبا.

 

وكان الدولار النيوزيلندي أحد أفضل العملات أداء إذ ارتفع بما يصل نسبته نحو 0.49% ليصل إلى مستوى سعر 0.6166  مقابل الدولار بعدما أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي اليوم الأربعاء على أسعار الفائدة دون تغيير لكنه حذر من أنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من تشديد السياسة النقدية.

 

وصعد الدولار النيوزيلندي أكثر من 1% في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوى في 4 أشهر عند 0.6207 مقابل الدولار.

 

وأدت تعليقات كريستوفر والر المسؤول في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، التي أشارت إلى خفض محتمل لسعر الفائدة في الأشهر المقبلة، إلى انخفاض عوائد السندات الأميركية ونزول الدولار أمس الثلاثاء.

 

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات، أدنى مستوى له منذ أوائل أغسطس عند 102.46.

 

ثم قلص بعض خسائره وارتفع في أحدث التداولات 0.12% إلى 102.73. والدولار في طريقه للانخفاض بما يصل نسبته نحو 3.7% في نوفمبر، وهو أكبر انخفاض شهري له في غضون عام.

 

وتجاوز اليورو لفترة وجيزة 1.10 دولار للمرة الأولى منذ أغسطس أمس الثلاثاء لكنه قلص مكاسبه مستقرا عند 1.0991 دولار.

 

وتمسك الين الياباني، شديد التأثر بعوائد السندات الأميركية، بمكاسبه الأخيرة اليوم الأربعاء. ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار عند 147.37 ين بعد أن انخفض في وقت سابق لأدنى مستوى في أكثر من شهرين عند 146.68 ين.

 

وأنهى اليوان الصيني التداولات المحلية عند 7.1246 مقابل الدولار ، في أقوى إغلاق منذ 16 يونيو.

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