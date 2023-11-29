أمن أسيوط يضبط شخصين لسرقتهما سيارة نقل بمقطورة محملة بمواد بناء أسمنت

ضبطت قوات الشرطة في مركز شرطة أسيوط شخصين لهما "معلومات جنائية"، بعد ارتكابهما جريمة سرقة سيارة نقل بمقطورة محملة بمواد بناء من نوع أسمنت. وقد تبين أن المتهمين هما مقيمان في دائرة مركز شرطة أسيوط وقد قاما بسرقة السيارة وبيع حمولتها لمتسللين غير ملتزمين بالقانون.

ويعمل صاحب السيارة المسروقة كعامل بناء وقد كان يتعاقد مع المتهمين لنقل المواد البنائية من مصنع الى موقع العمل. وعلى ما يبدو، كان هناك خلافات مالية بين الطرفين بشأن تكاليف العمل، ما دفع المتهمين لسرقة السيارة وبيع حمولتها لعاطلين "سيئي النية". ويذكر أن كمية الأسمنت التي تم سرقتها تبلغ 65 طنا.

تم الإبلاغ عن الواقعة لدى الشرطة، وتمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهمين واستعادة السيارة والحمولة المسروقة بناءً على معلومات قدمها المتهمان.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم تحويل المتهمين إلى النيابة العامة لبدء التحقيقات معهما. ومن المتوقع أن يتم محاكمتهما بتهمة السرقة وبيع سلع مسروقة واستغلال معلومات جنائية لأغراض غير قانونية. يجري التحقيق لكشف تفاصيل أكثر حول الواقعة وتحديد تورط أطراف أخرى في هذه الجريمة.