تكثف جهودها لمتابعة موسم زراعة القمح

تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قام الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، بزيارة إلى محافظة الشرقية، يرافقه مهندس حسين طلعت، مدير مديرية الزراعة بالمحافظة، ولجنة من الإدارة المركزية لشئون المديريات.

زراعة القمح

وخلال الزيارة، تفقد فريق الوزارة زراعات القمح ومنافذ التقاوي بالمحافظة، للاطمئنان على توافر جميع الأصناف طبقا للخريطة الصنفية، والمرور على بعض الحقول للاطمئنان على تقدم الزراعة ونسبة الإنبات.

كما تم الاطمئنان على ما تم زراعته لمحصول القمح حتى تاريخه، حيث بلغت المساحة المزروعة 242 ألف فدان، من المستهدف زراعته للمحافظه وهو 300 ألف فدان.

ووجه وزير الزراعة قيادات الوزارة ومديرياتها بالمحافظات بتكثيف المتابعة الميدانية خلال هذه الأيام، حيث يتم فيها زراعة القمح، أهم المحاصيل الاستراتيجية في محور الأمن الغذائي.

وأكد الوزير ضرورة التواجد مع المزارعين في الحقول للتوعية باستخدام التقاوى الجيدة المعتمدة والتي تحقق أعلى إنتاجية، مشيرا إلى أن الوزارة تبنت برنامجا طموحا في إنتاج تقاوى القمح تكفي لزراعة كل المساحة المستهدفة.

وخلال الزيارة، تم توعية المزارعين بأن سعر الضمان 1600 جنيه للاردب هو استرشادي فقط، بمعنى أن الدولة ملتزمة بالأسعار العالية وقت الحصاد وفقا لآليات السوق وبما يحقق مصلحة الفلاح تشجيعا له على زراعة المحصول.

الأساليب الحديثة

كما وجه الوزير بضرورة الوصول للناس في مواقعهم على أرض الواقع لحل مشاكلهم، وكذلك التوعية باستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة وحتى الحصاد، من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج وتقليل الفاقد والهدر وترشيد المياه وزيادة الإنتاجية.