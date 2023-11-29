نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد فعاليات المؤتمر السنوي لقسم العلوم التربوية والنفسية

شهد الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس جامعة الزقازيق، للدراسات العليا والبحوث، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر السنوي لقسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية النوعية بالجامعة ، تحت عنوان " العلوم التربوية والنفسية والتنمية المستدامة في العصر الرقمي " ، بقاعة المناقشات بالمبني الجديد بالكلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد المري إسماعيل أستاذ علم النفس التربوي وعميد كلية التربية النوعية الأسبق بجامعة الزقازيق، والدكتورة فاتن فاروق عميد كلية التربية بالجامعة، والدكتور طاهر الهادى أستاذ مناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية، والدكتور السيد الفضالي أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة الزقازيق، والدكتور سليمان محمد سليمان أستاذ علم النفس التربوي جامعة الزقازيق، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية .



افتتحت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة ما تيسر من آيات الذكر الحكيم، ثم كلمة الدكتور هانم خالد رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية ورئيس المؤتمر، تلاها كلمة مقررا المؤتمر الدكتور عبدالعظيم عبدالسلام العطواني أستاذ أصول التربية وعميد كلية التربية النوعية الأسبق بالجامعة، والدكتور صلاح شريف أستاذ علم النفس التربوي وعميد كلية التربية النوعية جامعة الزقازيق الأسبق .

وخلال كلمته أشاد الدكتور إيهاب الببلاوى بعنوان المؤتمر الذى يتناول موضوع التنمية المستدامة فى العصر الرقمى وربطها بالعلوم النفسية والتربوية، مشيراً إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري، ومن هنا يأتي هذا المؤتمر ليقدم عرضاً للأفكار الرصينة والحلول العلمية، استثمارًا في العقول وبناء جيل بحثي على أسس علمية ومرتكزات ثابتة مراعية للقيم والمثل ومتصلة بعصر التقنية.



ورحب الدكتور هانى حلمى عميد الكلية بنائب رئيس الجامعة فى رحاب كلية التربية النوعية، مؤكداً أن المؤتمر انطلقت محاوره من رؤية مصر ٢٠٣٠، وتطوير السياسات التنموية المستدامة التي تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مما يسهم في تحقيق التعافي الشامل في أسرع وقت ممكن، من خلال إعداد جيل جديد من النشيء واعٍ متسلح بأحدث العلوم والتدريبات المتخصصة وقادراً علي بناء مصر الرقمية.



كما ناقش المؤتمر إنجازات قسم العلوم التربوية والنفسية علي مدار العام السابق 2022 والتعرف علي أهم الآراء والقضايا في مجال التنمية المستدامة العصر الرقمي بوجود نخبة من الأساتذة من كافة التخصصات، بالإضافة إلى خروج المؤتمر بتوصيات بضرورة تفعيل ودعم محو الأمية الرقمية

وفى ختام الجلسة الافتتاحية ، أهدى الدكتور هانى حلمى درع الكلية للدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، تقديراً وامتناناً لحضور فعاليات المؤتمر، وجهوده المستمرة لتطوير وإرتقاء قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة.