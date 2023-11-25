الجزائر تستضيف النسخة الثانية من المؤتمر الأفريقي للمؤسسات الناشئة الشهر المقبل

تستضيف الجزائر النسخة الثانية من خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر المقبل بالجزائر العاصمة تحت شعار "الابتكار من أجل تنمية القارة الأفريقية"، وذلك تحت رعاية الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

وبحسب الوزارة الجزائرية المنظمة لهذا الحدث، ستسمح هذه النسخة بتعزيز التعاون الأفريقي مع تثمين وتفعيل ومتابعة القرارات المنبثقة عن النسخة الأولى للمؤتمر التي انعقدت العام الماضي بالجزائر العاصمة.

وأضافت أن هذا المؤتمر يعد مناسبة فريدة لجمع رواد الأعمال والمبتكرين من مختلف أنحاء القارة الأفريقية والعالم بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال ريادة الأعمال وتطوير المشاريع الناشئة، فضلا عن كونه منصة حاسمة لتعزيز دور الشباب والمبتكرين في تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا.