مدير تعليم نجع حمادي و قائد قطاع المدارس العسكرية يجريان جولة تفقدية

استقبل الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، اليوم الأربعاء، اللواء أركان حرب مختار محفوظ إمام قائد قطاع قنا للمدارس العسكرية، يرافقه الدكتور نجم أحمد علي مدير عام التعليم الفني، والمهندس سيد يس مدير التعليم الزراعي، خلال زيارته التفقدية، لمدرسة نجع حمادي الثانوية الزراعية العسكرية، لمتابعة التأسيس العسكري للمدرسة.

تضمنت الجولة التفقدية، لقائد قطاع قنا للمدارس العسكرية، ومدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي و مرافقهما، حضور طابور الصباح وتحية العلم والسلام الوطني، وشدد علي ضرورة الانضباط الدراسي، ورصد الغياب الفعلي للطلاب، مشيدا بما تحقق علي أرض المدرسة، مطالبا ببذل المزيد من الجهود للارتقاء بالمستوي التعليمي للمدرسة ووصولها إلي المستهدف.

وعلي هامش الجولة التفقدية، عقد اللواء مختار محفوظ، والدكتور عفت وزيري مدير عام الإدارة، اجتماعا بهيئة المعلمين والمعلمات، لاستعراض أهمية التأسيس العسكري للمدرسة ودوره في انضباط العملية التعليمية بالمدرسة.

وواصل قائد قطاع قنا للمدارس العسكرية، جولته التفقدية يرافقه مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، بزيارة مدرسة نجع حمادي الصناعية الميكانيكية العسكرية، لمتابعة سير العملية التعليمية، حيث تفقد ورشتي للتدريب العملي للطلاب، وبعض التدريبات التي تجري للطلاب، مشيدا بمستوى الانضباط والالتزام من جانب القيادات التعليمية، والطلاب ومستوى النظافة، وحسن التعاون وحث المدرسة على التنافس، مؤكدا علي أن التأسيس العسكري، يخلق جيلا واعيا و مثقفا قادرا عن التحدي.

و استأنف اللواء أركان حرب مختار محفوظ إمام ومرافقوه، والدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية جولتهما التفقدية، بزيارة سريعة لمدرسة نجع حمادي الزخرفية العسكرية، وتابع استعدادات مدرسة التجارة بنات بنجع حمادي للانتخابات الرئاسية، كونها مقرا انتخابيا.

من جانبه أكد الدكتور عفت وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، أن ما يحققه التأسيس العسكري في شخصيات الطلاب من إيجابيات، يحقق نوعاً من الفطام النفسي والاجتماعي للطالب عن أسرته، من خلال تعلم قيم النظام والانضباط التي قد يفتقدها في حياته، كما يحقق نوعًا من التهذيب لانفعالات الطلاب في مرحلة المراهقة والتي تتميز بالثورة الانفعالية، فضلا عن أنه يمهد للطالب الانتقال إلى الحياة العسكرية بعد تخرجه في الجامعة، كما ييسر عليه قضاء فترة التربية العسكرية خلال سنوات الجامعة.

وأضاف وزيري، يفيد التأسيس العسكري، الطلاب الذين لا تتوافر فيهم شروط الالتحاق بالخدمة العسكرية لسبب أو لآخر في التعرف على بعض قيم وعادات الانضباط العسكري، كما أنه يقلل من حدوث المشاجرات بين الطلاب في المدارس الثانوية أو عدم التزامهم بالقواعد والقوانين.

يأتي ذلك فى إطار اهتمام الدولة المصرية، والمؤسسة العسكرية بالاستراتيجية القومية للانتماء والولاء والوعي الفكري لدى النشء وصفوف الطلاب، تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.