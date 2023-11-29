يلا لايف.. مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وفيوتشر يلا شوت في الدوري المصري.. YALLA SHOOT

يلا لايف.. مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وفيوتشر يلا شوت في الدوري المصري.. YALLA SHOOT، يواجه فريق الزمالك فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، فريق مودرن فيوتشر باستاد السلام، في مواجهة صعبة فى إطار منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدورى المصرى.

ويلعب مودرن فيوتشر مع الزمالك في السابعة من مساء غد الأربعاء، على إستاد السلام بالقاهرة، في إطار لقاءات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

واختارت اللجنة الحكم طارق مجدي لإدارة مباراة مودرن فيوتشر والزمالك، على أن يعاونه هاني خيري حكم مساعد أول، وأحمد لطفي حكم مساعد ثان، والحكم الرابع أحمد حمدي، بالإضافة إلى ثنائي تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" عمرو الشناوي وسمير جمال.

جدير بالذكر أن مودرن فيوتشر يحتل حاليا المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 12 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز العاشر برصيد 8 نقاط.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن القائمة التي ستخوض مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها غداً الأربعاء باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

يتفوق فريق الزمالك على مودرن فيوتشر في القيمة التسويقية، حيث تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 19.23 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لمودرن فيوتشر 9.93 مليون يورو.

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وحرص معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني، طوال فترة التوقف الماضية على تصحيح بعض الأخطاء التي كان يقع فيها لاعبو الفريق خلال فترة تولى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو زمام القيادة، كما ركز معتمد جمال على رفع الروح المعنوية لدى اللاعبين خاصة بعد تحقيق الفوز على أبو سليم بهدف دون رد بالكونفدرالية.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين

في الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر

في الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم "أوباما"

في الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا