الشباب تختتم مبادرة « من الطلائع للطلائع »

اختتمت وزارة الشباب والرياضة ، تنفيذ فعاليات مبادرة « من الطلائع للطلائع » ، وذلك تزامنًا مع اقتراب الفصل التشريعي الأول لبرلمان طلائع مصر 2023 - 2024 ، بمشاركة 100 عضو من المشاركين السابقين في برلمان طلائع مصر ، بدار الهيئة الهندسية ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة .

واستعرض المشاركون في المبادرة ، آليات تنفيذ المبادرة داخل مراكز الشباب والأندية والمدارس والمعاهد الأزهرية خلال المرحلة القادمة ،وتدريب الاعضاء الجدد علي عدد من المحاور الهامة :" مؤسسات الدولة وأركانها ، النظام السياسي المصري ، معلومات عامة حول مجلس النواب المصري (لجانة وادواته التشرييعية والرقابية، ادوار مجلس النواب المختلفه) ، المهارات اللازم توافرها في النائب ، دور برلمان الطلائع في تنشئة الفرد ، تطور برلمان الطلائع ، وكذلك تعزيز الثقافة البرلمانية من خلال التسويق لفكرة برلمان الطلائع وشرح الاستمارة الالكترونية لتطبيقها في انتخابات محاكاة برلمان الطلائع على مستوى الجمهورية، خلال الفترة المقبلة، بنفس لائحة وشروط الانتخابات البرلمانية ".

وتسعي المبادرة إلى إنشاء قاعدة من طلائع مصر المتمكن والمهيأ برلمانياً وسياسياً ومعرفياً للعمل البرلماني مستقبلًا ، لتعزيز دورهم في عملية التنمية السياسية، وإلهامهم ليكونوا رواداً في العمل البرلماني .

ومن المقرر أن يتم إجراء انتخابات برلمان الطلائع علي مستوي الجمهورية ، باستخدام برنامج التصويت الإلكتروني، بإشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية ، وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، تنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية، وتحقيقاً لخطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة والتحول الرقمي .

تجدر الإشارة إلي أن وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف ، قد أعلنت عن شروط ومعايير الترشح في برلمان طلائع مصر في ثوبه الجديد إلكترونيا لعام ٢٠٢٤ ، تحت شعار « عـلم ٠٠ إبداع ٠٠ قيادة ٠٠ مسؤولية » ، بمشاركة أعضاء مراكز الشباب والمدارس والمعاهد الأزهرية والأندية الرياضية ( نادي واحد فقط بكل محافظة ) حيث جاءت متطلبات الترشح أن يكون المشارك مواطنا مصريًا يتراوح عمره بين 10 و18 عاماً يوم إغلاق استمارة المشاركة ، إتاحة التسجيل الإلكتروني حتى الــ 10 من ديسمبر المُقبل.

وعلى هامش فعاليات المبادرة عقدت الوزارة لقاء حواري ضمن سلسلة لقاءات الحملة القومية لــ تعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر في الإنتخابات الرئاسية القادمة ، والتي تحمل شعار « شارك .. الكلمة كلمتك » ، بحضور الأستاذة إيمان عبدالجابر ،وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني ، الدكتور محمد سلمان ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، المستشار علاء قنديل ، عضو الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات،والمستشار وليد محمود عضو الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنيه للأنتخابات ، راندا ،مدير الإدارة العامة للبرلمان .

خلال كلماتهم جاء مجمل حديثهم أن الاستحقاق الدستورى بإجراء الانتخابات الرئاسية، حدث وطني هام يبرز الوجه الديمقراطى الحضارى المشرق لمصر ، ويجب أن يكون الشباب على قمة مسئولياته ، ووسيلة لتجديد الحياة السياسية، وهم القوة الفاعلة في مسيرة الديمقراطية التى تعد أهم منجزات هذا الوطن، ويجسد واقع وانجازات التجربة الديمقراطية المصرية في مجالي الأمن والتنمية ، وأن الأمانة تقتضي المشاركة في الإدلاء بالصوت أمام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق الدستورية ليشهد العالم على عظمة الشعب المصري ويكون نموذجًا يحتذى به أمام كل الدول .

يُذكر إن الهئية الوطنية للانتخابات ، قد أعلنت إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر المقبل، وقالت إن من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 18 ديسمبر، وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية ستعلن النتائج النهائية بموعد أقصاه 16 يناير 2024.